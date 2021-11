Čeferina napadlo na tisoče Perezovih robotov

Španski športni dnevnik Marca je zapisal, da je zdaj povsem jasno, da so družbena omrežja odigrala veliko vlogo pri zbiranju (namišljene) podpore za ustanovitev evropske superlige. Še posebej je prednjačil twitter, kjer je predsednik madridskega Reala Florentino Perez užival veliko podporo in kjer so napadali njegova največja tekmeca: predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina in predsednika LaLige Javierja Tebasa. El Confidencial, ki je objavil izsledke podjetja Pandemia Digital, je zapisal, da se je pod ključnikom #EstamosContigoPresi (S teboj smo, predsednik, op. a.) pojavilo kar 18.000 tvitov z okoli 7000 novih računov, ki praktično niso imeli sledilcev. Gre za tako imenovane bote, ki skrbijo za avtomatizirane objave s točno določenim namenom.

Superliga je v vsega nekaj dneh skoraj povsem razpadla, saj je projekt zapustilo 9 od 12 ustanovnih članov. Čeferina so se lotili s ključnikom #CeferinOut, ki se je po zaslugi tako imenovanih botov razširil po svetu in zasedel vrh twitterjevih lestvic. Raziskava je odkrila povezave s špansko skrajno desnico, eden izmed umetno ustvarjenih računov je denimo 144-krat komentiral objave na temo superlige in v eni sekundi sestavil 10 objav, kar je seveda za navadnega smrtnika nekaj nemogočega.

Sodelovali so tudi tako imenovani troli, prek katerih so tudi naredili povezavo s špansko skrajno desnico, saj gre za iste račune, ki retvitajo oziroma komentirajo objave časnika OK Diario in nekaterih vidnih predstavnikov španske desnice. Povezave Pereza z desničarskim časnikom OK Diario seveda niso nobena novost.

»Velika večian vplivnih tvitov je bila proti superligi z izjemo profilov (televizijske oddaje, op. a.) El Chiringuita in Real Madrida,« so zapisali pri Pandemii Digital.