Čeferina podprli tudi evropski trenerji, Portugalci in Nemci

»Tako drastičnih sprememb ne more biti brez odobritve Evrope«

Grb nemške nogometne zveze.

Evropska nogometna zveza () nasprotuje ideji o spremembi pri organizaciji svetovnih prvenstev v nogometu. Svetovna nogometna zveza () namreč vztraja, da bi mundial organizirali na vsaki dve leti, in ne več na vsaka štiri, kot je bilo v veljavi od leta 1930.Predsednik Uefeje Fifi v primeru samovoljnih odločitev zagrozil tudi z bojkotom mundiala, podprli so ga tudi Južnoameričani (), kakor tudi sindikat profesionalnih nogometašev (). Evropa deluje enotno, saj so pobudo Fife, ki jo je predstavil Fifin človek za razvoj nogometa, kot neprimerno označili tudi v združenju nacionalnih prvenstev (to so premier league, serie A, bundesliga, 1. SNL, …).Potem ko je prvi mož Fifenapovedal, da bo javna razprava o optimalni frekvenci mundiala 30. septembra na predlog Fife, so se oglasili tudi drugi deležniki v nogometu. Uefo je podprlo tudi združenje evropskih nogometnih trenerjev (). »Strogo zavračamo idejo Fife, nenazadnje je minilo manj kot tri mesece od primera, ki je prinesel močno sporočilo za vse, ki želijo dodatno obremeniti naš urnik. Popolnoma podpiramo Uefo,« so zapisali pri združenju Aefca, ki premore več kot 200.000 članov.»Tako drastičnih sprememb seveda ne more biti brez odobritve evropskih zvez in evropskega nogometa,« so zapisali pri nemški zvezi (), tudi portugalska zveza () je nedvoumna. Portugalci so navedli deset razlogov, zakaj mundiala ni možno organizirati na vsaki dve leti – Fifa bi uvedla spremembo leta 2028 –, med drugimi mentalno in splošno zdravje nogometašev, ogrožanje ženskih tekmovanj, vpliv na mladinski nogomet in prodajo TV pravic.