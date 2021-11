Čehi izkoristili lepo darilo in Slovence oddaljili od eura

Ena, toda huda napaka vratarja Martina Turka je mlade slovenske nogometaše stala sanjskega novembrskega kvalifikacijskega izkupička šestih točk za evropsko prvenstvo do 21 let v Romuniji in Gruziji 2023. Po četrtkovi zmagi proti Albaniji s 3:0 so se sinoči na koprski Bonifiki z neposrednimi tekmeci za eno od prvih dveh mest v skupini G Čehi razšli z 1:1. Toda od 30. minute so imeli Slovenci igralca več, od 32. minute pa tudi vodstvo z 1:0. Naslednjo tekmo bodo naši igrali 25. marca v gosteh proti Kosovu, ki se je po zmagi nad »bratsko" Albanijo vmešal v v troboj za tretje ali četrto mesto v skupini.

»Ne morem veliko povedati, težko je in boli me. Na vsaki tekmi so fantje dali vse od sebe. Toda po mojem prepričanju smo zmago zapravili že v prvem polčasu, ko bi morali zabiti še drugi gol,« ni skrival razočaranja selektor Milenko Aćimović in je težko našel besede, s katerimi bi opisal nesrečen razplet dvoboja, ki se je po nekoliko slabših uvodnih minutah zapeljal tako, kot so lahko samo upali.

Ko gre za tako veliko tekmovanje, kot je prvenstvo stare celine, se zmagi ne bi gledalo v zobe. Slovenskim upom sta pot do zmage po pol ure družno začrtala nespretni Čeh Adam Karabec in prestrogi švedski sodnik Bojan Pandžić. Gostujoča desetica je po prekršku nad Aljošo Matkom ob črti avta, 40 m od vrat, prejela drugi rumeni karton.

Številčno prednost so Slovenci izkoristili tako rekoč v prvem napadu. Po podaji s kota z leve strani je Denis Žugelj na desni strani z drugim predložkom pred gostujoča vrata Davidu Zecu, edinemu novincu v slovenski začetni enajsterici v primerjavi s tekme proti Albaniji, omogočil, da je z glavo matiral Mateja Kovača.

To je bil domala sanjski scenarij: Slovenci so bili močno v igri za eno od prvih dveh mest v skupini in predvsem za tekmovalno leto 2022 ter bitke za EP do zadnje tekme proti Angležem v gosteh.

Škoda, srčni slovenski upi so bili res na pragu velike zmage in vznemirljivega leta 2022, ki pa bo zdaj tekmovalnmo precej manj razburljivo. Foto Leon Vidic/delo

Ne le napaka, tudi preveč divjanja

Toda nadaljevanje drugega slovensko-češkega dvoboja (prvi je z 1:0 pripadel Čehom) je bilo nesrečno in nespretno. Osmoljenec Turk, ki je sicer že v prvih minutah z odličnim posredovanjem preprečil češko vodstvo, je slabo izbil žogo, ki jo je na levi strani prestregel Filip Kaloč, ta je v nadaljevanju akcije z lepim predložkom na drugo vratnico našel strelca z glavo Tomaša Čvančarja.

»Gol je bil nepotreben, Čehi so ga dosegli z igralcem manj, česar se ne bi smelo zgoditi. Potem so postavili blok, ki ga nismo mogli prebiti,« je bil vidno razočaran slovenski kapetan Dušan Stojinović.

Slovenija: Češka 1:1 (1:0) Štadion Bonifika, gledalcev 350, sodnik Bojan Pandžić (Švedska) 6. Strelca: 1:0 – Zec (Žugelj, 32), 1:1 – Čvančar (Kaloč, 59). Slovenija: Turk 5, Španring 6, Stojinović 6, Zabukovnik 6, Trontelj 6, Casar 6, Žugelj 6 (od 71. Vešnar Tičić –), Svetlin 6,5, Zec 6, Matko 6 (od 84. Cipot –), Flakus Bosilj 5,5 (od 84. Koderman –), selektor: Milenko Aćimović 6. Češka: Kovač 6, Fukala 6, Vtik 6, Knapik 6, Jurašek 6, Žamburek 6, Kaloč 6 (od. 86. Sevčik –, od 90. Koubek –), Danek 5,5 (od 46. Červ 6), Karabec 5, Šulc 6 (od 86. Hranač), Čvančara 6,5 (od 76. Sejk), selektor: Jan Suhoparek 6. Posest žoge v %: 55:45; streli: 8:6; na vrata: 3:2; koti: 7:5, prekrški: 11:18; rdeči karton: Karabec (30, 2/RK). Drug izid – Kosovo: Albanija 2:1. Vrstni red: Češka 13, Anglija 10, Albanija 9, Slovenija 8, Kosovo 6, Andora 0. Spored Slovenije do konca kvalifikacij (2022), 25. marec: Kosovo – Slovenija; 29. marec: Slovenija – Kosovo; 10. junij: Slovenija – Andora; 16. junij: Anglija – Slovenija.

Slovenci so drago plačali napako komaj 18-letnega Turka, ki se je po tekmi še lep čas tolažil v širšem družinskem krogu. Toda po malem so jo izzvali z ne najbolj posrečeno igro z igralcem več. Ob minimalnem vodstvu bi žogo preprosto morali skriti, biti potrpežljivi in brez prevelikega tveganja zapeljati tekmo v zmagovalni zaključek in vznemirljiv zaključni del kvalifikacij, ki se je zdaj spremenil v nekakšno obdobje učenja brez rezultatskega bremena.

»Po golu se nismo uspeli pobrati, ampak v prvih 45 minutah smo bili na pravi smeri. Tako pa, ... Izid 1:0 je nevaren. Ampak na koncu je treba vedeti, tekmeci so bili Čehi. Mi smo bili borbeni in agresivni, ne znam pa povedati, kaj nam točno zmanjka, da ne zabijemo še gola ali dveh. Nespametno smo se spustili v divjo igro, namesto da bi umirili igro in jo razširili,« je Aćimović razmišljal in še dolgo bo.