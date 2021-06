Čehi razblinili sanje Nizozemcev

Tomaš Holeš je z glavo zabil prvil gol za Češko. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Nizozemska gre domov, v Baku pa, kjer se bo v četrtfinalu evropskega prvenstva v nogometu v nedeljo pomerila z Dansko, pa gre Češka. Nizozemci so bili pred tekmo v vlogi favoritov, na igrišču pa so bili telesno izjemno močni in taktično dovršeni boljši in spretnejši Čehii.Toda jeziček na tehtnici na stran Čehov je nagnila izključitev Juventusovega branilcav 55. minuti po posredovanju VAR in pregledu spornega trenutka glavnega sodnika Rusa. De Ligt je kot zadnji branilec, potem ko mu je spodrsnilo, z roko ustavil žogo, in preprečil pobegOdločitev sodnika ni razveselila Nizozemcev, toliko bolj pa Čehe, ki so brez zaletavanja in juriša strpno čakali na svoj trenutek in prvega dočakali v 68. minuti iz prekinitve. Po podaji iz kota z desne strani in povratni podaji z glavoje strelectudi z glavomatiral slabo postavljeno nizozemsko obrambo.Nizozemske sanje o vidnejši uvrstitvi na euru je v 80. minuti po vnovič po lepi Kalasevi podaji razblinil. Petindvajsetletni napadalec nemškega Bayerja iz Leverkusna je s prvim dotikom in s strelom po tleh matiralter dosegel že četrti gol na prvenstvu. Leje zabil gol več.Danes (21) bo še dvoboj Belgije in Portugalske, jutri bodo igrali Hrvaška – Španija in Francija – Švica, osmino finala pa bodo v torek končali Angleži in Nemci ter Švedi in Ukrajinci.