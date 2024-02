Celjani prepričljivo in šampionsko razkrili moč

V nadaljevanju preberite:

Celjani so v uvopdnem letošnjem kolu še bolj nagnili jeziček na tehtnici na svojo stran. Z »levo nogo« so zlomili odpor nekonkurenčne Mure za prepričljivo zmago s 4:1, čeprav so v 10. minuti zaostajali. Na vrhu lestvice so povečali prednost na 12 točk.

Velike stvari je napovedal tudi Bravo in njegov najboljši strelec Matej Poplatnik. Brez težav in z dvema goloma zdaj že drugega na lestvici strelcev so Šiškarji premagali svoje nekdanje učitelje Domžalčane. Na Bonifiki so Radomljani v sodnikovem dodatku skazili prvo tekmo na trenerskem stolčku Aleksandra Radosavljevića, Maribor pa je imel v Aluminiju tekmeca le za osem minut, potem pa zdesetkanega partnerja za trening, ki je vijoličnim napadalcem omogočil strelski šov za najvišjo zmago v sezoni. Trikratni strelec Arnel Jakupović, dvakratni El Arbi Soudani in tudi Josip Iličić so si dali duška.