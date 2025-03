Celjane v Švici čaka tekma kariere

Nogometaši Celja so cilj v konferenčni ligi dosegli že z uvrstitvijo v izločilne boje, a se ne ustavljajo. Po Pafosu želijo domov poslati še Lugano in se uvrstiti v četrtfinale tekmovanja. Izhodišče celjskih nogometašev je zelo dobro, v Švici bodo branili minimalno prednost s prve tekme v Celju.

Na Areni Z'dežele je napadalno Celje pred tednom dni navdušilo z disciplinirano obrambno predstavo, več kot 5000 gledalcev je pospremilo zmago z 1:0. Zdaj je na vrsti povratna tekma, Lugano bo poskušal pozabiti na razočaranje in upravičiti vlogo favorita, tudi trener Celja Albert Riera ima svojo računico.

»Dodatne motivacije ne potrebujemo. Gre za najpomembnejšo in največjo tekmo naših karier, za nogometaše in zame kot trenerja. Igrati moramo brez strahu in nasprotnika prisiliti v tek, čutimo, da se lahko kosamo z Luganom,« napoveduje samozavestni Riera.