Vrhunec v polnem Ljudskem vrtu, bo Bravo že danes drugi?

Državno prvenstvo se je 14 dni nazaj že zdelo odločeno, a nogomet prinaša številne nepričakovane zasuke. Tako je Olimpiji spodrsnilo v Domžalah, Maribor je ujel pravo formo in če bo jutri pred polnimi tribunami Ljudskega vrta uspel presenetiti zmaje, bo tekma za naslov državnega prvaka znova povsem odprta. Že danes na sporedu tri zanimive tekme.

Mariborčani pod vodstvom Boštjana Cesarja kažejo obrise moštva, ki bi se lahko borilo za vrh, na drugi strani se je zdelo, da gre Olimpiji vse kot po maslu, preden so jih presenetile Domžale. Moštvo Victorja Sancheza bo v Ljudskem vrtu dokazovalo, da je šlo le za slabo dnevno formo, v dvoboju z glavnimi rivali motiv igralcev ne bi smel biti vprašljiv.

Današnji spored v 1. SNL odpirata Bravo in Nafta, Šiškarji bi se z zmago zavihteli tik pod vrh prvenstvene lestvice. Mura in Koper bosta v popoldanskih urah v enakem položaju, pri Prekmurcih bo Matjaž Kek mlajši proti Radomljam dokazoval svojo vrednost, Koprčani pod vodstvom športnega direktorja in po novem v.d. trenerja Ivice Guberca si v Domžalah ne smejo privoščiti napake.

1. SNL:

danes:

13.00 Bravo - Nafta

15.00 Mura - Radomlje

17.30 Domžale - Koper

jutri:

15.00 Maribor - Olimpija

17.30 Celje - Primorje