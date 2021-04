Celje po odhodu Jarošika po rezultatski zasuk s Šaljo

Jiři Jarošik, desno, se na celjski nogometni klopi ni mogel pohvaliti z uspehi, ki pritičejo državnemu prvaku. Foto: NK Celje

Debi novega trenerja že jutri v pokalu

Znameniti nekdanji češki nogometaš, zdaj trener,in Celje sta po sobotnem ligaškem porazu v Domžalah z 1:3 sporazumno prekinila sodelovanje, je na spletni strani zapisal klub iz Celja. Triinštiridesetletni strokovnjak je vodenje lanskih državnih prvakov prevzel v začetku tega leta, ko je zamenjalNa dvanajstih odigranih tekmah je zabeležil le po dve zmagi in neodločena izida ter doživel osem porazov. Na celjski klopi je do zmag prišel v štajerskem derbiju proti Mariboru in v osmini finala pokala, kjer so Celjani izločili kranjski Triglav. Državni prvak je na razpredelnici zdrsnil na predzadnje mesto v 1. SNL, to prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi. Celjani za osmim Aluminijem zaostajajo za tri točke, imajo pa jih pet naskoka pred zadnjo Gorico. Skupaj z Jarošikom se od knežjega mesta poslavlja tudi njegov pomočnikNK Celje je sicer že imenovalo Jarošikovega naslednika na strokovni klopi, to je. Pogodbo je podpisal za naslednji dve tekmovalni sezoni, 48-letni strokovnjak iz Dragomelj je bil dolgoletni selektor vseh mlajših selekcij reprezentance Slovenije. Z izbranima vrstama U-17 in U-19 se je vedno uvrstil v elitni krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo, kjer je z izbrana vrsta U-17 leta 2018 v Angliji tudi nastopila.Mesto glavnega trenerja Celja je torej zasedel ambiciozen domači strokovnjak z izvrstnim poznavanjem slovenskega nogometnega prostora. Nekdanji nogometaš Olimpije, Domžal, Primorja in Interblocka je sicer danes že vodil prvi trening svoje nove ekipe. Na celjski klopi bo debitiral jutri, ko se bo državni prvak na stadionu Z'dežele v četrtfinalu pokala ob 15. uri pomeril s Kalcer Radomljami.