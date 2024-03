Celje je preživelo Olimpijo in Maribor, bo tudi končnico prvenstva?

Obdobje dvobojev med pretendenti za Evropo se je v prvi slovenski ligi nadaljevalo z atraktivnim štajerskim derbijem in postreglo z eno bolj všečnih predstav. Navijači Olimpije spet obžalujejo zapravljene priložnosti, Mariborčane hrabri dobra napadalna predstava, vse bolj napeto je tudi na dnu lestvice. V tokratni epizodi podkasta VAR o ključnih dogodkih minulega vikenda in o zadnjih štirih tekmah 1/8 finala lige prvakov.

»Gledalci so videli eno boljših tekem v sezoni, Celje je zelo gledljivo, pod Antejem Šimundžo je tudi Maribor vedno bolj gledljiv in zanimiv. Nasproti sta si stali dve ekipi, ki imata veliko atletsko, a tudi tehnično dovršenih igralcev in to na koncu prinese lepo igro. Mislim, da je Maribor potegnil krajšo, a bi tudi Celjani lahko iztržili več, predvsem po zadetku. Sledil je nerazumljiv umik v obrambo, zakaj, ve le trener,« nekoliko preveč previdno taktiko Celjanov, ki jih je morda stala dveh točk, izpostavlja Gorazd Nejedly.

Napadalna moč Maribora in Celja je primerljiva, morda imajo vijolični v Josipu Iličiću in Soudaniju bolj izstopajoče posameznike, a mora trener imeti zaupanje v svoje moštvo in temu primerno prilagoditi slog igre, je prepričan Nejedly: »Damir Krznar ima na sredini igrišča veliko neizkoriščene kakovosti, največ rezerv in možnosti, a tempa igre ne ohranjajo. Jeseni so v zvezni vrsti delali razliko in nadzorovali igro, zdaj pa Celje tega ne počne več.«

Josip Iličić za slovensko ligo predstavlja igralca z dodano vrednostjo, a bi tudi Celjani morali zaupati v svoj napadalni arzenal. FOTO: Voranc Vogel

Celjani so na štajerskem derbiju igrali v valovih, Maribor je imel svoje priložnosti tudi za zmago. »Celje je po prejetem golu trepetalu, nato pa so v petih minutah pokazali, da si lahko hitro ustavijo priložnosti. Igrajo v valovih, ne glede na vse pa so v Celju tudi s točko lahko zadovoljni.« Pred dobrim tednom dni je bilo Celje po porazu v Domžalah v manjši krizi, pred njimi pa derbija z Olimpijo in Mariborom, ki bi lahko pošteno zaostrila boj za naslov prvaka. Danes je Celje še vedno sedem točk pred Olimpijo in mirno krmari proti cilju. »V slovenskem prvenstvu ni stoodstotnih ekip, Celje je preživelo Olimpijo in Maribor, Olimpiji to še ni uspelo. Celje ni bilo prepričljivo, a je ohranilo prednost in to je ključno. Smo v obdobju sezone, kjer s taktiko in igralskimi rošadami odločajo tudi trenerji,« poudarja Nejedly.

Brez Doffa ali Elšnika lahko, brez obeh ne gre

Zoran Zeljković pri izbiri začetne enajsterice letos nekajkrat ni imel srečne roke, nazadnje tudi na pokalni tekmi proti Kopru, ko je na klopi pustil tako Agustina Doffa kot kapetana Timija Maxa Elšnika. »Doffa bi dal v postavo, če tekme ne želiš izgubiti, Elšnika pa, če jo želiš zmagati. Eden bi moral igrati, Zeljković pa je pustil oba na klopi in se malo opekel. V Murski Soboti je znova malo popravil svoje napake, a tokrat jim v napadu nič ni šlo od nog.«

Olimpija se je proti Muri že v drugi minuti znašla v zaostanku, gol je dvignil nekaj prahu zaradi prekrška nad Marcelom Ratnikom na začetku akcije, iz katere je nato padel zadetek. »Sodnik Jug je verjetno želel, da igra teče, da se nogomet približa evropskim merilom in zato tudi kakšnega prekrška, ki je sicer bil, ni dosodil. Verjetno je to bila njegova napaka, je pa treba dodati, da se med ogledom tekme tudi meni situacija ni zdela tako sporna. Morda bi moral posredovati VAR,« komentira Nejedly, a dodaja, da prejet zadetek ni bil glavna težava drugovrščene ekipe 1. SNL: »Akcije Olimpije gredo večinoma po krilih, predložki letijo v kazenski prostor, a res redko najdejo napadalce. To tudi ni samo težava Olimpijinih 'špic', dejstvo je, da je nasprotnikom lažje, ker lahko zgostijo prostor pred svojim golom. Premalo je globinskih podaj po sredini, to je glavni problem.«