Celjski Rusi v Sloveniji še ne zmagujejo

Današnja uvodna nogometna tekma 23. kola 1. SNL v Celju (17.30), kjer bo gostoval zadnji Aluminij, se ne bo izognila aktualnim dogodkom na vzhodu Evrope. Kot je že v navadi, bo nogomet znova prvi odgovoril na nove izzive zunaj športnih aren.

Celje z ruskimi vlagatelji in generalnim direktorjem Valerijem Kolotilom ne skriva velikih ambicij, da bi zavladalo v Sloveniji. Tudi tako, da tekmecem s podporo agentov in zavajanja ambicioznih staršev skače v mlajše kategorije. Toda na silo in po bližnjicah, brez nogometne logike, ki jo poskuša sestaviti trenerski rekonvalescent Simon Rožman, ne bo šlo.

Celjani so spomladi že prejeli dve zaušnici, tretja bi bila enaka nokavtu. Za kratkoročno vstajenje in prvo zmago v drugem delu sezone proti raztresenim Kidričanom, ki so se zapletli v kadrovsko kombinatoriko, imajo igralsko moč in denar. Za dolgoročno delovanje, ki lahko prinese tudi zapiranje pipice ruskih vlagateljev, pa bi utegnil znova imeti glavno besedo celjski župan Bojan Šrot.

«Najpomembnejše je, da še naprej trdo delamo, najdemo mir in ekipo stabiliziramo. Želimo si zmago, s katero bi si povrnili samozavest in zmagovalni ritem za nadaljevanje sezone,« je Rožman po šišenskem polomu odkril glavni cilj, načrta, kako do njega, še ne. Toda tudi on še tava. Po uvodnem porazu je na drugi tekmi zamenjal obrambno taktično postavitev (s štirih v liniji je prešel na tri) in Celje je še bolj gladko izgubilo.

Generalni direktor NK Celje Valerij Kolotilo v trenerju Simonu Rožmanu vidi moža, ki bo moštvo popeljal v slovenski vrh. FOTO: NK Celje

Neučinkovitost poskuša trener reševati s svojim »nazorom«, napadalnim nogometom, v katerem pa ni ključnega moža za gole – strelca. Obramba ne more ubraniti toliko, kot lahko napadalni del moštva zapravi priložnosti. Najslavnejša okrepitev, Hrvat Duje Čop, ki je zabijal gole tudi v serie A in la ligi, je še poškodovan, kot je in še bo Žan Medved.

7 golov je padlo v šestih medsebojnih tekmah v zadnjih dveh sezonah

Kidričani so še brezzobi tekmeci. Letos v 180 minutah še niso zabili gola, a se popravljajo. Po 0:4 z Radomljani so proti prvakom iz Murske Sobote izgubili le z 0:1. »Celjanom se moramo postaviti po robu z vztrajnostjo in dvignjenimi glavami. Izhodišče naj bo dvoboj s Sobočani,« je pogled na tekmo usmeril trener Aluminija Oskar Drobne.

Kidričani so v prvem soočenju v sezoni iztržili točko v Celju (0:0), doma so izgubili z 0:1. Celjsko-kidriški dvoboji so nasploh sila neučinkoviti. V zadnjih šestih tekmah je padlo le sedem golov.