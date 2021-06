Čeprav izgublja boj z rakom, ne bo zamudil zgodovinske sinove tekme

Na evropskem prvenstvu se bodo sploh prvič predstavili tudi finski nogometaši, ki so se prvikrat prebili skozi kvalifikacije za tako veliko tekmovanje. »Sove«, kakor v deželi tisočerih jezer ljubkovalno kličejo člane nogometne reprezentance, so si z uvrstitvijo uresničile sanje.



O tem, da se bo njihova izbrana vrsta uvrstila na prvenstvo, so dolgo sanjali tudi številni navijači. Med najzvestejšimi je v zadnjem obdobju Timo Joronen, oče Jesseja Joronena, vratarja Brescie in št. 2 v reprezentanci Finske (za Lukasom Hradeckyjem). Čeprav 54-letni iz Simpeleja na jugu Karelije izgublja boj z rakom (zdravniki so mu dali le še štiri tedne), ne bo zamudil sobotne zgodovinske prve tekme »sov«na Euru – jutri (z začetkom ob 18. uri) proti Dancem na štadionu Parken v Københavnu.



Joronen starejši, ki je bil v mladosti obetaven skakalec v višino, že dolgo pa v Espooju deluje kot atletski trener (»Dokler bom lahko hodil, bom pomagal.«) upa, da bo priložnost za dokazovanje dobil tudi Jesse, v vsakem primeru pa fantom želi čim več uspeha in tekem. Četudi bi to pomenilo, da se s sinom ne bi več videla. Finci se bodo namreč iz Københavna vrnili v svoj bazni tabor v St. Peterburg, kjer se bodo v skupini B pomerili še z Rusi (16. t. m.) in Belgijci (21. t. m.).

