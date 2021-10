Česa naj ne nosijo Newcastlovi navijači

Vodstvo angleškega nogometnega kluba Newcastle United, ki je pred dnevi dobil lastnike iz Savdske Arabije, je zaprosilo svoje navijače, da na tekmah ne nosijo oblačil v arabskem slogu, ker bi to lahko žalilo druge privržence kluba.

Odziv kluba je povzročila tekma s Tottenhamom, kjer so nekateri navijači na tribunah nosili tradicionalna arabska oblačila in pokrivala, s čimer so hoteli pokazati zadovoljstvo nad novimi lastniki.

FOTO: Paul Ellis/AFP

»Gesta je bila simpatična in pozitivno sprejeta, kljub temu pa ostaja možnost, da je takšno oblačenje kulturno neprimerno, in tvega, da bi povzročilo žalitev drugih ljudi. Navijače kluba pozivamo, da nosijo vse, kar je običajno za njihovo kulturo ali vero,« so v sporočilu za javnost zapisali predstavniki angleškega elitnega ligaša, ki je danes ostal brez trenerja Steva Brucea, saj se je s klubom zaradi slabih rezultatov sporazumno razšel.