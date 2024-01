Cesarju Franzu v poklon zanesljiva zmaga Bayerna

Bavarski navijači so dočakali povratek ljubljencev na bundesligaške zelenice, prva tekma po novoletnem premoru pa kljub zanesljivi zmagi ni minila v prešernem vzdušju. Ta teden se v Nemčiji poslavljajo od preminulega »cesarja« Franza Beckenbauerja, igralske in trenerske legende, ki je največji pečat pustil prav v Bayernu.

Poklon Beckenbauerju na Alianz Areni. FOTO: Leonhard Simon/Reuters

Bavarci so poglavarju obrambe v čast odigrali tekmo s Hoffenheimom in zanesljivo prišli do novih treh točk v bundesligi. Očitno je zimski premor dobro del Jamalu Musiali, ki jeseni ni igral na lanski ravni, zdaj pa je z dvema zadetkoma (obakrat mu je podal Leroy Sane) pokazal, da se vrača v stare tirnice.

Končni izid je že v sodniškem dodatku postavil Harry Kane. Bayern ima po 16 odigranih tekmah zdaj le še točko zaostanka za vodilnim Bayerjem iz Leverkusna, ki bo danes gostoval na Bavarskem pri Augsburgu.

V teh dneh je sicer za kar nekaj privzdignjenih obrvi poskrbel edini zimski nakup Bayerna, iz Tottenhama so pripeljali odpisanega branilca Erica Dierja, ki v Londonu kljub zdesetkani obrambi ni uspel priti v udarno postavo Anga Postecogluja. Pri Bayernu so si obetali prihod Romuna Raduja Dragušina, a jim ga je »speljal« prav Tottenham.