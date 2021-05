Chelsea in liga prvakov črni mački za Pepove favorite

V nadaljevanju preberite:



Še en dan do velikega finala lige prvakov. Sinje modri iz Manchester Cityja so v premier league osvojili 19 točk več kot modri s Stamford Bridgea. Dosegli so 25 golov več in prejeli štiri manj. Na zadnji tekmi so s 5:0 premagali Everton, medtem ko je Chelsea izgubil pri Aston Villi (1:2) ter po zaslugi Tottenhama, ki je ugnal Leicester, zasedel četrto mesto in jutri nad njim ne bo visel damoklejev meč.