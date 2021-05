Chelsea je vrnil več kot 800 vstopnic za veliki sobotni finale

Vodstvo Chelseaja je vrnilo več kot 800 vstopnic za sobotni finale nogometne lige prvakov proti Manchester Cityju v Portu. Neprodane vozovnice so del čarterskega paketa, ki vključuje tudi lete.



»Vztrajanje Evropske nogometne zveze pri čarterskih letih je razlog, da nismo prodali vseh vstopnic. Cena 400 evrov je za zdajšnje stanje previsoka, potovanje pa je še tvegano. Nezadovoljni smo, saj so se ponujale boljše rešitve, tekma bi bila lahko bližje domu,« so sporočili iz Chelseaja.



Finale je bil sprva dodeljen Istanbulu, zaradi razmer v zvezi z epidemijo novega koronavirusa ga je Uefa pozneje prestavila na stadion Dragao, v katerem bo lahko 16.500 navijačev.

