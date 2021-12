Chelsea prvič v sezoni prejel več kot en gol, Tuchel besen

Kot bi šlo za kopijo novembrskega obračuna z Liverpoolom, se je West Ham United do zmage nad Chelseajem dokopal po preobratu, čeprav je kar dvakrat zaostajal. Edouard Mendy, ki je v minulih mesecih tolikokrat reševal modre, je podobno kot pred nekaj meseci Alisson Becker tokrat predstavljal enega šibkejših členov svojega moštva na londonskem olimpijskem štadionu. Gostitelji so brez zmage ostali na zadnjih treh tekmah in hitro zaostali, ko je njihovo mrežo zatresel branilec evropskih prvakov Thiago Silva. Brazilec je v mrežo z glavo pospravil predložek Masona Mounta iz kota v 23. minuti.

Silva je že v praktično naslednjem napadu na drugi strani rešil izenačenje, ko je na črti vrat odbil strel Vladimirja Coufala. West Ham je ob skoraj popolni prevladi gostov dobil priložnost z enajstih metrov, ko je Mendy slabo izbijal podajo Jorginha in na tla položil Jarroda Bowna. Zanesljivi izvajalec najstrožje kazni je bil Manuel Lanzini, a Chelsea je bil tisti, ki je na polčas vendarle odšel s prednostjo, potem ko je Mount mojstrsko zadel z volejem po podaji Hakima Ziyecha.

Tuchel: Pogovorili smo se, a očitno ni zaleglo

Kladiva so udarjala veliko siloviteje v drugem polčasu in ekipa, ki jo vodi nekdanji trener Prestona, Evertona, Manchester Uniteda in Real Sociedada David Moyes, je zasluženo izenačila v 58. minuti, ko je Bowen v zadetek spremenil odloženo žogo Michaila Antonia. Popoldne oziroma večer v vzhodnem Londonu je z zmagovitim golom tri minute pred iztekom rednega dela srečanja polepšal Arthur Masuaku, ki je bolj s podajo kot s strelom presenetil Mendyja ob bližnji vratnici.

»Nemogoče je narediti toliko napak in pričakovati, da boš prišel do ugodnega rezultata,« je po tekmi bentil trener evropskih prvakov Thomas Tuchel, čigar moštvo je prvič v sezoni (v vseh tekmovanjih) prejelo več kot en gol. »To po mojem mnenju ni bila slaba tekma, bila je 'okej'. Težko je igrati tukaj. Naredili smo preveč posamičnih napak, enako je bilo proti Manchester Unitedu in Watfordu. O tem smo se pogovorili, toda očitno ni zaleglo. Takšna je zgodba.«

Kljub novi veliki zmagi je njegov trenerski kolega Moyes, ki ga sredi tedna ob že potrjenem napredovanju v izločilne boje evropske lige čaka domači obračun z zagrebškim Dinamom, ostal trdno na tleh.

»Pri golu smo imeli zelo veliko sreče, ne slepimo se. Pošteno povedano mislim, da danes nismo igrali preveč dobro, a uspelo nam je zadeti,« je za BT Sport dejal Moyes.