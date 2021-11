Chelsea ukrotil lisice v njihovem brlogu

Nogometaši Chelseaja bodo na čelu angleške lige ostali tudi po 12. kolu. V Leicestru so se varovanci trenerja Thomasa Tuchela vrnili na zmagovite tire, gostitelje so premagali s 3:0 (2:0). Na lestvici bodo tako zadržali vsaj tri točke prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

Čeprav še niso popolnili ekipe s poškodovanimi igralci, še vedno manjkata Romelu Lukaku in Mateo Kovačić, so bili Londončani, ki so v zadnjem kolu na domačem igrišču iztržili le točko proti Burnleyju, od začetka do konca so bili boljši..

V 14. minuti je prosti strel izvedel nekdanji igralec Leicestra Ben Chilwell, je bil v kazenskem prostoru najvišji Antonio Rüdiger. Branilec Chelsea je postal pravi specialist pri doseganju golov svoje ekipe proti »lisicam«. Proti njim je Nemec, ki ni ravno rojeni strelec, dosegel že štiri gole.

Če je bil pri prvem golu nekdanji ljubljenec domačih navijačev podajalec, je bil pri drugem v 28. minuti strelec. Ne sicer Chilwell, ampak N'Golo Kante, ki je z lepim strelom z roba kazenskega prostora premagal vratarja Kasperja Schmeichla.

Londončani so imeli v prvem polčasu 70-odstotno posest žoge, v strelih je bilo 9:0, v drugem polčasu so nekoliko stopili s plina, toda še vedno bili zelo nevarni. Chilwell, Callum Hudson-Odoi in Christian Pulisic so zapravili priložnosti, Američan, Pulisic, pa je bil v 71. minuti vendarle natančnejši, tako kot pri zapravljeni priložnosti mu je tudi tokrat asistiral Hakim Ziyech, s katerima sta v drugem polčasu kot rezervista skupaj stopila na igrišče.