Chiellini po koncu sezone zapušča staro damo

Giorgio Chiellini bo po tej sezoni zapustil nogometni klub Juventus, v katerem opravlja vlogo kapetana. To je izjavil po sredinem porazu v finalu italijanskega pokala, ki ga je osvojil Inter iz Milana s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem, kapetanom zmagovite ekipe. »Za nami je izjemnih 10 let, sedaj je napočil čas za mlajše. Naredil sem vse, kar sem lahko, upam, da sem pustil kakšno sled za seboj. V ponedeljek se bom poslovil od svojih navijačev, to je moja stoodstotna odločitev,« je dejal Chiellini, ki bo v serie A poleg domače tekme v Laziom odigral nato še zadnjo prvenstveno tekmo sezone.

Sedemintridesetletni obrambni igralec še ni odločen, ali bo to tudi konec njegove nogometne poti, odločitev bo sprejel pozneje, tudi po posvetu z družino. Reprezentančno kariero bo zaključil 1. junija na tekmi z Argentino na londonskem Wembleyju, kjer je julija lani z Italijo osvojil evropski naslov. Na klubski sceni je z Juventusom po prihodu iz Livorna leta 2004 osvojil devet italijanskih prvenstev in po pet pokalnih in superpokalnih lovorik.