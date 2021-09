Chiesa od junaka eura 2020 do rezervista in tarče Allegrijevega besa

Ponos Piemonta nobene sezone v zadnjih 60 letih ni začel brez zmage na uvodnih štirih tekmah serie A. Povratniku na belo-črno klop Massimilianu Allegriju je uspelo ravno to, čeprav lahko računa na številne junake letošnjega evropskega prvenstva. Eden glavnih, napadalec Federico Chiesa, ga več kot očitno še ni prepričal.



»In nato želijo igrati za Juve!« so kamere ujele besede jeznega Allegrija ob koncu nedavnega obračuna z velikim rivalom AC Milanom, ki je v Torinu iztržil remi z 1:1. Chiesa je tudi tokrat vstopil s klopi. »Mora se izboljšati in se zavedati svojih sposobnosti, saj je to Juve,« je po tekmi pred mediji dejal Allegri, ki je celo dejal, da bi moral v igro namesto Chiese in še nekaterih nogometašev poslati bolj obrambno usmerjene posameznike. Tudi pri časniku La Gazzetta dello Sport ocenjujejo, da med trenerjem in nogometašem »nekaj ne deluje«. Vse skupaj naj bi izviralo iz akcije Pierra Kaluluja, ki ga Chiesa ni uspel ustaviti, Juventus pa je pred golom za 1:2 rešil vratar Wojciech Szczesny.

Tudi napadalec mora biti branilec

»Vstopil je v težkem trenutku tekme, od njega sem potreboval, da popelje žogo na nasprotnikovo polovico,« je o pomembnem članu ekipe selektorja Roberta Mancinija, ki je letos pokorila Evropo, še povedal Allegri.



»Na srečo je sodnik zapiskal za konec tekme, saj smo se pošteno povedano reševali pred porazom. Če se ne zavedaš tega, da moraš na stranski tir postaviti vse osebne težave in delati kot bočni branilec, četudi si napadalec, potem na koncu ne boš prišel do rezultata. To tekmo si bomo zapomnili le po tem, da smo stran vrgli dve točki,« je dodal nekdanji trener Cagliarija in Milana, ki je letos začel svojo drugo etapo na torinski klopi.

