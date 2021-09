Chiesa po kritikah Allegrija pomagal Juventusu do pomembne zmage

Nogometaši Salernitane, pri kateri jebranil vso tekmo, so v 5. kolu italijanskega prvenstva gostili Verono in igrali 2:2. Juventus, ki mu v začetku sezone nikakor ne gre po načrtih, je tokrat v gosteh premagal Spezio s 3:2. Salernitana, ki je bila do tega kroga brez točke na zadnjem mestu, je že po slabe pol ure prišla na rob novega poraza, potem ko je njeno mrežo dvakrat zatresel. Belec je bil obakrat bolj ali manj brez moči.V igro pa se je vrnila ob koncu prvega polčasa, ko je zaostanek zmanjšal. V 76. minuti pa je domače razveselil še, ki je poskrbel za izenačenje in prvo točko v sezoni.Na gostovanju pri Spezii pa je Juventus, ki je zelo slabo začel sezono in na prvih štirih tekmah zbral vsega dve točki, povedel v 27. minuti prek, že pet minut pozneje pa so domači izenačili z golomje domačo ekipo v 49. minuti popeljal do vodstva, toda torinska ekipa je prevladovala, pritiskala in v 66. minuti izenačila z golom nepopustljivega. V 72. minuti pa jestaro damo popeljal do novega vodstva in prve zmage v sezoni.Že v torek so nogometaši milanskega Interja v gosteh ugnali Fiorentino s 3:1 in se vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice. Atalanta je doma premagala Sassuolo z 2:1, obračun Bologne in Genoe pa se je končal z 2:2. Slednja je, kot kaže, dobila novega lastnika. Italijanski mediji so zapisali, da je najstarejši italijanski klub (ustanovljen 1893) odza 150 milijonov evrov kupil ameriški investicijski sklad 777 Partners. Preziosi je bil lastnik Genoe od leta 2003.V sredo ob 20.45 bo Milan gostil Venezio, Cagliari pa Empoliin. V četrtek pa bodo še tekme Torino – Lazio, Sampdoria – Napoli in Roma – Udinese.