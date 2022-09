Čile v Katar zaradi Kolumbijca v ekvadorskem dresu?

Otvoritveno tekmo svetovnega nogometnega prvenstva bi 20. novembra morala igrati prireditelj mundiala Katar in Ekvador. Toda uvodni dvoboj z južnoameriško reprezentanco je pod velikim vprašajem. Sprožila so ga razkritja novih podrobnosti v zadevi ponarejanja dokumentov.

V središču je ekvadorski reprezentant Byron Castillo, za katerega je angleški Daily Mail objavil dokumente in video posnetke, ki dokazujejo, da je nogometaš lagal o svoji nacionalnosti.

Castillo ne bi smel igrati kvalifikacij za SP, ker je Kolumbijec do ekvadorskega potnega lista in narodnosti prišel s ponarejenimi rojstnimi dokumenti. Na originalnem rojstnem in krstnem listu piše, da je rojen v Kolumbiji in ima kolumbijsko državljanstvo. Prav tako je rojen tri leta prej (1995), kot piše na ekvadorskih dokumentih.

Na enem od videoposnetkov iz leta 2018 je Castillo v pogovoru z visokim ekvadorskim državnim uslužbencem priznal lažiranje dokumentov.

Svetovna nogometna zveza je sicer že pred štirimi meseci prejela pritožbo Čila, ki je zahteval, da se Ekvador izključi s SP in da se namesto njega uvrsti Čile. Preiskava ni odkrila nepravilnosti, a takrat še ni bilo zdajšnjih obremenjujočih dokazov.

Prav lahko se zgodi, da bo Fifa kaznovala Ekvador in vse tekme, na katerih je igral Castillo registrirala s 3:0 za tekmece.

V južnoameriški kvalifikacijah je Ekvador osvojil četrto mesto, Peru peto, Kolumbija šesto, Čile sedmo. Toda po izidih s 3:0 bi se na SP uvrstil Čile, saj Castillo ni igral niti ene tekme proti Peruju ali Kolumbiji, obe pa proti Čilu, s čimer bi tako dobil šest novih točk in se prebil na četrto mesto.