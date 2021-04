City kljub razmerju v strelih 29:2 poražen na Etihadu

Vodilna ekipa angleške nogometne lige Manchester City je na tekmi 31. kroga na domači zelenici izgubila proti Leeds Unitedu z 1:2. Leeds je celoten drugi polčas odigral brez izključenega nogometaša, kljub razmerju strelov 29:2 v korist sinjemodrih iz Manchestra pa je z Etihada odnesel vse tri točke. Navzlic porazu imajo sinjemodri na vrhu razpredelnice še naprej 14 točk naskoka pred Manchester Unitedom. Rdeči vragi imajo 60 točk in dve tekmi manj od mestnih tekmecev. Na lestvici sledita Leicester (56) in West Ham (52), ki se bosta pomerila v nedeljo.Trener Cityjaje kar precej prevetril moštvo med četrtfinalnima tekmama v ligi prvakov proti Borussii iz Dortmunda. Vseeno so imeli domači skozi celotno tekmo pobudo. Leeds se je dobro branil, a z edinim strelom v prvem polčasu povedel v 42. minuti, ko je po podajis pomočjo vratnice z roba kazenskega prostora zadelOb koncu prvega dela so gosti ostali brez, ki je po grobem posredovanju nadprejel rdeč karton.City je prevlado v drugem delu kronal v 76. minuti, ko je po dolgi akcijiv kazenskem prostoru našel, ki je žogo poslal mimo. Domači so še naprej pritiskali, a pozabili na obrambo, kar je ob odvzeti žogi za drugi zadetek na tekmi izkoristil Dallas. Danes bosta na sporedu še obračuna Liverpool - Aston Villa in Crystal Palace - Chelsea. V nedeljo bo zanimiv tudi dvoboj Tottenhama in Manchester Uniteda. V ponedeljek bo v boju za mesta v prihodnji sezoni lige prvakov igral še Everton, ki bo gostoval pri Brightonu.