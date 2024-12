City le do remija, Darragh odnesel derbi Merseysida

Nogometaši Manchester Cityja so v 15. kolu angleškega prvenstva remizirali v Londonu pri Crystal Palaceu (2:2) in za vrhom lestvice zaostajajo osem točk. V soboto bi moral biti na sporedu Merseyside derbi med Evertonom in vodilnim Liverpoolom, a so ga zaradi neurja Darragh prestavili za nedoločen čas.

Vrhunec 15. kola bi moral biti zadnji Merseyside derbi na Goodison Parku, preden bi se moštvo Evertona preselilo na nov štadion. Toda obračun je odnesla nevihta Darragh. Organizatorji so morali zjutraj sprejeti odločitev na podlagi tveganj zaradi izjemno slabe vremenske napovedi v okolici. Za zdaj še ni jasno, kdaj bodo odigrali dvoboj med mestnima tekmecema.

Vseeno pa je nogometaše Liverpoola razveselil remi štirikratnih zaporednih prvakov Cityja. Meščani so pri Crystal Palaceu dvakrat izenačili, a do zmage niso prišli. Za nameček je strelec drugega Cityjevega gola Rico Lewis (68. minuta) zaradi drugega rumenega kartona predčasno sklenil dvoboj v 84. minuti.

V prvem delu je za Londončane v četrti minuti zadel Daniel Muñoz, v 57. minuti pa je za 2:1 gol dosegel Maxence Lacroix. Obakrat je podajo prispeval Will Hughes. Za City je prvi zadetek dosegel Erling Haaland v 30. minuti. Norvežan je s 13 goli znova izenačen na vrhu lestvice strelcev z Liverpoolovim Mohamedom Salahom.