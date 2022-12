City po dolgem času ugnal Liverpool, Oblak trepetal pri klubu iz 4. lige

Manj kot teden dni po koncu svetovnega nogometnega prvenstva je bil v Angliji že na sporedu veliki obračun Manchester Cityja in Liverpoola, ki sta pomerila v osmini finala ligaškega pokala. Pep Guardiola ni štedil z močmi in v boj od prve minute poslal številne udeležence katarskega mundiala in seveda tudi norveškega superzvezdnika Erlinga Haalanda, ki s svojo reprezentanco na Bližnjem vzhodu ni nastopal. Jürgen Klopp je v začetno enajsterico uvrstil zgolj Urugvajca Darwina Nuñeza, seveda pa je podobno kot Guardiola lahko računal tudi na spočitega prvega strelca, Egipčana Mohameda Salaha.

Haaland je po več kot enomesečnem premoru nadaljeval tam, kjer je končal sezono 2022/23 in v 10. minuti po podaji Kevina De Bruyna dosegel že svoj 24. gol v sinje modrem dresu, toda Liverpool je izid poravnal deset minut kasneje, ko je podajo Jamesa Milnerja izkoristil Fabio Carvalho. Milner je moral še pred polčasom zapustiti igrišče, v drugi del tekme pa se je Klopp podal tudi s Fabinhom in Alexom Oxladom-Chamberlainom, ki je zmaenjal strelca Carvalha. Že v enem prvih napadov drugega polčasa je City spet povedel, ko je po akciji Rodrija zadel Riyad Mahrez, a že po izvajanju udarca s sredine igrišča je Liverpool izenačil, Nunez je zaposlil Salaha za 2:2 v 48. minuti. Igra se je nato umirila vse do 58. minute, ko je po uigrani akciji iz kota De Bruyne našel Nathana Akeja za neoviran strel z glavo, ki je prinesel še tretje vodstvo meščanom.

Liverpool do konca dvoboja ni zmogel odgovoriti in po nizu petih tekem brez poraza na tekmah s sinje modrimi prvič podpisal vdajo, potem ko sta kluba v minuli sezoni do zadnjih sekund vodila neverjetno bitko za državni naslov, ki ga je z dramatičnim preobratom in zmago nad Aston Villo nato vendarle osvojil ManCity.

Atletico rešil 19-letni Barrios

Atletico iz Madrida je v Ourenseju na severozahodu Španije odigral tekmo 1/32 finala kraljevega pokala s četrtoligašem Arenteirom. Za svojo 600. tekmo na klopi Atletica je trener Diego Simeone sestavil prakično najmočnejšo enajsterico, če seveda ne štejemo odsotnih finalistov SP Argentincev Rodriga De Paula in Angela Corree ter Francoza Antoina Griezmanna. Pablo Barrios, 19-letni vezist B-ekipe, je bil edini sveži obraz v sicer prekaljenem moštvu, ki je z Janom Oblakom v vratih šokantno zaostalo po 42 minutah igre, ko je zadel Marquitos.

Še pred polčasom je najstrožjo kazen za izenačenje izkoristil Yannick Carrasco. Atletico je imel v 59. minuti na voljo še eno enajstmetrovko, a jo je Alvaro Morata zapravil, oziroma mu jo je ubranil vratar Diego Garcia, ki bi mu to kmalu uspelo že pri strelu Carrasca. Vezist mlade španske reprezentance Barrios je bil nato tisti, ki je v 76. minuti odločil tekmo v korist rdeče-belih na svoji prvi tekmi v španskem kraljevem pokalu, prvič je seveda tudi začel tekmo za Atletico. Za končnih 3:1 je v sodnikovem podaljšku s svojim drugim golom na tekmi po asistenci Morate poskrbel Carrasco.