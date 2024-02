Cole Palmer želi Guardioli pokazati, kaj je izpustil iz rok

Ko se na nogometne zelenice vrne liga prvakov, se predvsem za največje klube tekmovalni ritem še zaostri. Ne preseneča torej, da spomladi vidimo več presenečenj kot sicer, letošnja gneča na vrhu predvsem angleške in nemške lige pa prostora za spodrsljaje ne dopušča. Lahko presenečenje pripravi Chelsea, ki igra po principu toplo – ledeno hladno? Bo Leipzig zadetke Benjamina Šeška vendarle uspel pretopiti tudi v tri točke?

Manchester City – Chelsea (sobota, 18:30): Angleški prvaki v tesni tekmi za prvo mesto v premier ligi v sobotnem popoldanskem terminu gostijo Chelsea. City se vrača v šampionsko podobo, Kevin de Bruyne dokazuje, da je po izpuščeni jeseni zaradi poškodbe velika okrepitev zasedbe Pepa Guardiole – na vseh štirih ligaških tekmah v tem koledarskem letu je Belgijec prispeval vsaj asistenco. Ko igra De Bruyne, je neustavljiv Erling Haaland, ki je z motorjem igre sinje modrih razvil skoraj telepatsko povezavo. Guardiola kljub vsemu ni brez skrbi, seznamu poškodovanih sta se pridružila Jack Grealish in Bernardo Silva. Ena redkih svetlih točk Chelseaja v tej sezoni je 21-letni otrok Cityja Cole Palmer, krilnemu napadalcu so se v Manchestru odpovedali, v Londonu pa je dobil krila, v tej sezoni je že pri 10 golih in 6 asistencah.Tip: Več kot 2,5 zadetka.

Ni presenečenje, da se je po vrnitvi Kevina de Bruyneja tudi Erling Haaland vrnil v formo iz minule sezone. Foto Matthew Childs/Reuters

Leipzig – Borussia Mönchengladbach (sobota, 18:30):

Nogometaši Leipziga so v torek proti madridskemu Realu pustili dober vtis in tudi nekoliko nesrečno izgubili. Točke bodo v boju za prva štiri mesta morali začeti zbirati tudi v bundesligi, sobotni »derbi« termin za razpoloženega Šeška in soigralce prinaša lepo priložnost proti neprepričljivi Borussii iz Mönchengladbacha. Leipzig v domačem prvenstvu dosega gole, a jih tudi prejema kot po tekočem traku. Se bodo tokrat odrezali bolje? Tip: 1, oba dosežeta gol.

Atletico Madrid – Las Palmas (sobota, 14:00): V podobnem položaju kot Šeško je tudi Jan Oblak z madridskim Atleticom. V španskem prvenstvu spremljamo peteroboj za mesta, ki vodijo v ligo prvakov v naslednji sezoni, vsak spodrsljaj v finišu sezone bi že lahko bil usoden. Las Palmas ne bo lahek tekmec, v tej sezoni so prejeli le 20 zadetkov in imajo za madridskim Realom (15) drugo najboljšo obrambo v ligi. Tip: 0.

Lazio – Bologna (nedelja, 12:30):

Nogometaši Lazia so v sredo pripravili presenečenje in ugnali Bayern (1:0) v ligi prvakov, a časa za slavje ni bilo na pretek. V času zgodnjega nedeljskega kosila jih čaka v tej sezoni izvrstna Bologna, ki je pod vodstvom Thiaga Motte presegla vsa pričakovanja. Nazadnje so prepričljivo (2:0) odpravili Fiorentino, s katero se borijo za mesta v Evropi v prihodnji sezoni, tudi na gostovanje v Rim pa odhajajo v vlogi rahlih favoritvo. Tip: 2.

Rayo Vallecano – Real Madrid (nedelja, 14:00):

Dvoboj madridskih tekmecev, ki bi bila težko bolj različna. Vallecano ima v delavskem sloju močno bazo navijačev, Real nima zastonj nadimka kraljevi klub. Pri Rayu je bilo med tednom zelo pestro, po dobrem začetku sezone so zašli v krizo in serijo šestih tekem brez zmage je trener Francisco plačal s službo. Šok terapija v športu pogosto na kratki rok prinese želeni rezultat, Real bi lahko bil po naporni tekmi z Leipzigom tekmec po meri za prvovrstno presenečenje. Tip: Oba dosežeta zadetek.