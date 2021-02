Colo Colo dobil najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini

Čilski nogometni velikan Colo Colo je dosegel eno od največjih zmag v svoji zgodovini, potem ko je na tekmi za obstanek med prvoligaši premagal Universidad de Concepcion z 1:0.Colo Colo je najtrofejnejši čilski klub, pohvali se lahko s 36 naslovi državnega prvaka, 12 naslovi pokalnega prvaka, leta 1991 je osvojil tudi pokal libertadores.A v tej sezoni mu ni šlo po načrtih in prvič v 96-letni zgodovini je bil na robu izpada iz prvoligaške konkurence. Navijači so od kluba zahtevali dober rezultat, to pa so podkrepili celo z grožnjo. Nogometaše je namreč pred odhodom na tekmo pričakal velik transparent z napisom Ganan o los matamos ali Zmagajte, sicer vas pobijemo.Colo Colo je uspešno prestal zgodovinsko tekmo in zmagal z 1:0, potem ko je v 19. minuti po lepi samostojni akciji zadelNaslov prvaka je tretjič zapored osvojil Universidad Catolica.