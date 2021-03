Comana vožnja na trening stala 50 tisočakov

Da v Nemčiji ni šale, kar zadeva sponzorske obveznosti, je na svoji koži oziroma denarnici občutil mladi nogometni zvezdnik BayernaKaznovan bo, ker je na trening prišel z napačnim avtomobilom. Sponzor nemškega in evropskega prvaka je namreč Audi, ki ima tudi 8,33 odstotka delnic kluba, po pravilniku morajo igralci na treninge in tekme prihajati z vozili te znamke. Bayern od Audija letno dobi 50 milijonov evrov. Štiriindvajsetletni Francoz pa se je pripeljal v dragem Mercedesu in bo zato moral plačati 50.000 evrov.To ni njegov prvi takšen prekršek, lani je enkrat prišel v športnem McLarnu in bil tudi takrat kaznovan. Očitno ga nič ne izuči. »Rad bi se opravičil klubu in Audiju, ker nisem prišel s službenim avtomobilom. Razlog je v tem, da sem imel na Audiju poškodovano stransko ogledalo. To je bila napaka. Da bi se odkupil, bom obiskal tovarno Audija v Ingolstadtu in podelil avtograme zaposlenim,« samozavesti ne manjka odličnemu napadalcu.