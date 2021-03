Conmebol prestavil marčevske kvalifikacijske tekme

Standings provided by SofaScore LiveScore

Južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) je sporočila, da je zaradi pandemije novega koronavirusa prestavila vse marčevske kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo v Katarju.V mesecu marcu tako ne bo tekem 5. in 6. kroga, ki bi morale biti na sporedu 25. in 30. marca, med prestavljenimi tekmami pa je tudi derbi med Brazilijo in Argentino.»Odbor Conmebol je sprejel odločitev, da prestavi marčevska kroga kvalifikacij za Katar 2022. Odločitev je bila sprejeta zaradi nezmožnosti igranja vseh južnoameriških igralcev,« so v izjavi za javnost objavili pri Conmebol in dodali, da bodo nadomestne termine sprejeli skupaj s Svetovno nogometno zvezo (Fifa).Številni evropski klubi so zavoljo trenutnih razmer sporočili, da svojim igralcem ne bodo dovolili odhoda na kvalifikacijske tekme, saj bi morala večina igralcev ob vrnitvi v samoizolacijo.Po štirih krogih kvalifikacij vodi Brazilija (12 točk) pred Argentino (10) in Ekvadorjem (9).