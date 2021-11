Conte po drami na prvi tekmi: Le z delom lahko dosežeš velike stvari

Sloviti italijanski strokovnjak je na prvi tekmi kot trener Tottenhama slavil zmago na tekmi četrtega kola skupinskega dela konferenčne lige proti nizozemskemu Vitessu. Antonio Conte, nekdanji trener Siene, Juventusa, Chelseaja, Interja ter italijanske reprezentance, je ob povratku v angleško prestolnico svoje službovanje na klopi spursov začel naravnost sanjsko, saj je Tottenham po zadetkih Son Heung Mina, Lucasa Moure in avtogolu Jacoba Rasmussena že v prvem polčasu povedel s 3:0.

Conte, ki je po tem, ko je nasledil Portugalca Nuna Espirita Santa, spremenil začetno postavitev v 3-4-3, je nato videl skorajšnji razpad svojega moštva, saj je Vitesse že do polčasa prišel na prag izenačenja in nato zapravil še več zrelih priložnosti – blestel je domači vratar Hugo Lloris, potem ko je bil izključen Cristian Romero in so morali beli za pomembno zmago zdržati z igralcem manj na igrišču. V zaključku dvoboja sta bila sicer izključena kar dva gostujoča nogometaša: najprej Danilho Doekhi, nato še vratar Markus Schubert.

»To je bila nora tekma. Običajno mi takšne niso všeč, saj nora tekma pomeni, da se lahko zgodi karkoli. A v isti sapi mislim, da smo si zaslužili zmago in jo tudi dosegli,« je za BT Sport po zadnjem sodnikovem žvižgu dejal Conte, ki bo 25. novembra z varovanci obiskal tudi Ljudski vrt.

Čaka jih še veliko dela

»Vodili smo s 3:0 in nato prejeli gola, ki bi se jima lahko izognili,« je nadaljeval Conte. »Po rdečem kartonu smo bili v težavah. Da zmagaš, ko trpiš, je za to ekipo in za te igralce nekaj dobrega. Morajo se izboljšati na samozavesti. Veliko bodo morali delati, a težava je v tem, da moramo ta čas najti. Le dva dneva sta nam ostala do naslednje tekme, nato sledi reprezentančni premor. Gotovo se moramo izboljšati. Ni lahko, saj se moramo v dveh dneh pripraviti na tekmo (proti Evertonu v premier league, op. a.) ... Zdaj nam je v bistvu ostal le še en dan. Jutri je nemogoče delati z igralci, ki so igrali nocoj. Porabili so veliko energije. Jutri moramo počivati in delali bomo s tistimi igralci, ki niso igrali.«

Conte, ki je državne naslove osvajal v vseh klubih, razen na začetku kariere pri Sieni, bo imel pri Tottenhamu pomembno nalogo – prekiniti sušo v klubskih vitrinah, ki traja že več kot 13 let, medtem ko so bili spursi nazadnje državni prvaki leta 1961.

»Moramo imeti nekaj potrpljenja, saj moramo delati na številnih vidikih – taktičnih in telesnih. Ni me strah dela. Vem, da lahko le z delom dosežeš velike cilje,« je varovancem na dušo še položil Conte.

Mura je s porazom v Rennesu že izgubila tudi teoretične možnosti za napredovanje v izločilne boje, bo pa v zadnjih kolih odločala o usodi tako Tottenhama kot Vitessa. Francozi vodijo z 10 točkami, sledijo Angleži (7) in Nizozemci (6). Pari zadnjih kol so Mura – Tottenham, Rennes – Vitesse, Vitesse –Mura in Tottenham – Rennes. Prvo mesto prinaša neposredno uvrstitev v izločilne boje, drugo pa dodatne kvalifikacije.