Courtois ima svetniški sij Casillasa, Vinicius pa Raulovo vnemo

Finale lige prvakov z letnico 2022 bo v zgodovinskih knjigah zapisan kot finale belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa, a pomemben (za mnoge tudi najpomembnejši) delež je prispeval brazilski napadalec Vinicius Junior. Kaj druži Belgijca in Brazilca? Real sta okrepila skoraj sočasno leta 2018, oba sta bila praktično vse do ravnokar končane sezone pogosto na udaru kritik. Kako se je za finalni obračun s Chelseajem motiviral Courtois in kaj je skrivnost osupljivega napredka Viniciusa? Zinedine Zidane mu ni najbolj zaupal, pomagala pa sta mu tako Karim Benzema kot Eden Hazard, a v precej različnih vlogah ...