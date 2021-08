CR7 je objemal Slovenko

Čeprav slovesže rahlo bledi, ima ima še vedno veliko oboževalcev. Med drugim ga je ujela tudi slovenska reprezentantka, ki je s svojim avstrijskim klubom St. Pölten-Spratzern igrala na kvalifikacijskem turnirju za ligo prvakinj v Torinu.Za skupno fotografijo, ki je takoj postala uspešnica na družbenih omrežjih, je Zverova enega od najslavnejših nogometašev na svetu »ugrabila« v hotelu, kjer so bili nastanjeni tudi nogometaši Juventusa.Avstrijske prvakinje so v Torinu najprej premagale Bešiktaš s 7:0, prvi gol je dosegla Zverova, nato pa so izgubile proti gostiteljicam igralkam Juventusa z 1:4. Pri edinem gol St. Pöltna je bila Zverova podajalka.Zverova je sicer najboljša strelka slovenske reprezentance z 39 goli v 69. nastopih.