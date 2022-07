Cristiano Ronaldo bi lahko v dveh letih zaslužil 250 milijonov evrov

Kot najvišjo je madridski športni časnik As izpostavil tisto, ki jo je klub z Old Trafforda oziroma Ronaldov agent Jorge Mendes prejel iz Savdske Arabije. Neimenovan klub naj bi sestavil rekordno ponudbo v skupni vrednosti 300 milijonov evrov – 30 bi jih pripadlo Manchester Unitedu, 250 milijonov v dveh sezonah Ronaldu in 20 milijonov posrednikom. Glede Portugalčevih kariernih načrtov vedno dobro obveščeni As dodaja, da Ronaldo o ponudbi resno ne razmišlja, saj naj bi želel še najmanj eno sezono odigrati na najvišji ravni.

»Glede na to, da je pred vrati svetovno prvenstvo v Katarju, je portugalski zvezdnik še vedno prepričan, da mu bo kateri od velikih evropskih klubov, ki je bil z njim v stiku, predstavil konktretno ponudbo,« so zapisali.