Cristiano Ronaldo in Portugalci se v Dublinu brusijo za Srbe

Le Danska in Nemčija sta si pred zadnjimi dejanji skupinskega dela kvalifikacij za uvrstitev na nogometno svetovno prvenstvo v Katarju prihodnjo jesen že zagotovili vozovnici. Evropo bo sicer na mundialu zastopalo trinajst reprezentanc: poleg desetih zmagovalcev kvalifikacijskih skupin se bodo na SP uvrstili še trije zmagovalci dodatnih kvalifikacij.

Desetim najboljšim drugouvrščenim se bosta v repešažu pridružili še dve najboljši reprezentanci iz lige narodov, ki nista bili prvi ali drugi v skupinskem delu kvalifikacij. Dvanajst reprezentanc se bo nato razdelilo v tri skupine, v katerih bodo igrali le po dve tekmi – polfinale in finale. Trije zmagovalci skupin se bodo uvrstili na SP.

Najkasneje v torek ne bo več neznank, kdo se je že uvrstil na mundial in kdo si ga bo poskušal priigrati skozi dodatne kvalifikacije. Jesen 2022 lovijo tudi najboljši z zadnjega svetovnega prvenstva v Rusiji, svetovni prvaki Francozi, podprvaki Hrvati, tretji Belgijci in četrti Angleži. A le Hrvatom res gori pod nogami.

Naši južni sosedje, ki so od svoje samostojnosti izpustili le svetovno prvenstvo v Južni Afriki, so do zadnje oktobrske tekme proti Slovaški (2:2) imeli vse pod nadzorom, zdaj jih v nedeljo v Splitu (če jim že na Malti ne bo spodrsnilo) proti vodilni Rusiji čaka odločilna tekma. Francoze, Belgijce in Angleže lahko ustavijo le senzacionalni porazi.

Španski selektor Luis Enrique je v zaključnem delu lige narodov predstavil pomlajeno in všečno Španijo, toda njeno pravo vrednost bo razkrilo zadnje dejanje kvalifikacij, ki se bo začelo danes v Atenah. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Zahtevna naloga za Italijane, Portugalce in Špance

Evropski prvaki Italijani imajo v Švicarjih, s katerimi so se septembra v Baslu razšli brez golov, vztrajne izzivalce in bodo v petkovem medsebojnem dvoboju v Rimu odločili, kdo bo zmagovalec skupine. V primeru neodločenega razpleta pa bo treba počakati še najmanj do ponedeljka. Italijani gostujejo pri neugodnih Severnih Ircih.

Nizozemci so izpustili rusko prvenstvo, Katar je tako rekoč na dosegu nog. Najprej gostujejo v Črni gori, v najslabšem primeru pa bodo v Rotterdamu v zadnji tekmi gostili drugouvrščene, a brez poškodovanega Erlinga Hålanda nekonkurenčne Norvežane.

Spektakularna velika finala se nakazujeta v skupinah A in B. V prvi v nedeljo v Lizboni Cristiano Ronaldo in Portugalci gostijo Srbe, ki imajo točko več. Toda Portugalci nocoj igrajo v Dublinu, s točko bi bili zaradi boljše razlike v golih že v prednosti pred Srbi. V prvi medsebojni tekmi v Beogradu, kjer so sodniki »ukradli« zmago Portugalcem, je bilo 2:2.

Še bolj za nohte gre svetovnim prvakom iz leta 2010 Špancem. Švedi z dvema točkama prednosti danes gostujejo v Gruziji, Španci pa v Atenah, kjer si ne smejo privoščiti niti neodločenega izida, če želijo v nedeljo v Sevilli ustaviti vikinge, med katerimi bo tudi 40-letni Zlatan Ibrahimović.

Brazilija in Argentina za čast, drugi na nož

Južnoameriške kvalifikacije sta za nepremagani Brazilijo (31 točk od enajstih tekem) in Argentino (25, 11) le še stvar rutine. Toda bitka na nož se bo v zadnjih osmih tekmah razplamtela za tretje in četrto mesto, ki še peljeta na SP, in tudi za peto, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Tretji Ekvador (17 točk) ima lažjo nalogo na domačih tleh proti zadnji Venezueli, velike tekmece za vozovnico za SP, Urugvajce (16) in Kolumbijce (16), pa čakata velika derbija. Prve v Montevideu proti Argentincem, druge v Sao Paulu proti Brazilcem.