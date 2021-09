Cristiano Ronaldo je bil za Juventus kot tehnični doping

»Težava Juventusa? Tega ni težko ugotoviti: pogreša Ronalda. To je neke vrsta tehnični doping,« so z zanimivo analizo treh sezon Cristiana Ronalda v italijanskem nogometu postregli pri vplivnem dnevniku La Gazzetta dello Sport, kjer niso pozabili, da je v zadnjih dveh sezonah italijanskega prvenstva skupno dosegel kar 60 golov. Ob povratku v Manchester United je denimo že dosegel toliko golov, štiri, kot celotna ekipa Juventusa.



»S prvimi nastopi pri Manchester Unitedu je še podkrepil teorijo, da se z njim v ekipi tekma začne z 1:0,« Portugalčev vpliv hvali Gazzetta. Italijanski kolegi pa niso pozabili na dejstvo, da njegova triletna etapa v Torinu vseeno ni bila zgolj zgodba o uspehu. »Ni mu uspelo tisto, za kar so ga pripeljali – osvojiti lige prvakov. V nobenih izjavah ni odločno govoril kot član Juventusa. Njegova ekipa je Ronaldo, to velja tudi za Manchester United. Bil je solist, ki se nikoli ni zlil s slačilnico,« dodajajo pri rožnatem dnevniku.

Odločil prihranek v višini 30 milijonov evrov

Jasno je seveda, da trenutnih težav torinskega velikana nihče ne pripisuje Ronaldu, saj so na koncu odločile številke: vodstvo kluba na čelu s predsednikom Andreo Agnellijem in njegovo desno roko Pavlom Nedvedom je ocenilo, da se bolj izplača izgubiti 30 golov kot še naprej plačevati okoli 30 milijonov evrov (neto) portugalskemu asu.



»Napaka je bila, da so se CR7 odrekli pet pred dvanajsto, tik pred koncem prestopnega roka, ne da bi prej razmislili o njegovi zamenjavi z napadalcem, ki bi lahko dosegel od 20 do 25 golov,« opozarja Gazzetta. Povratnik v klub, robustni Italijan Moise Kean, zaenkrat še z ničemer ni pokazal, da bi se lahko vsaj približal omenjenim številkam, medtem ko tovrstnih strelskih podvigov od argentinskega napadalca Paula Dybale ravno tako ne gre pričakovati. Juventus se bo s povratnikom na trenersko klop Massimilianom Allegrijem očitno vsaj do zimskega prestopnega roka moral privaditi na novo realnost, da se tekme zdaj začenjajo z 0:0.

