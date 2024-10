Kapetan Leipziga takšne tekme še ni igral, Oblak edina svetla točka

Ko se je že zdelo, da na Red Bull Areni v Leipzigu vse poteka po notah domačih rdečih bikov, imeli so vodstvo z 2:1, igralca več in nadzor nad tekmo z Juventusom, se je stara dama na krilih Dušana Vlahovića vrnila v igro in iztržila ne eno, temveč vse tri točke.

Zadetka Benjamina Šeška sta bila zaman, kljub temu, da je na dveh tekmah v LP dosegel že tri, je Leipzig še vedno brez osvojenih točk. »Ne spomnim se, da bi že kdaj odigral takšno tekmo. Vse je šlo v našo korist, nato pa je Juventus kaznoval vsako našo še tako majhno napako. Imeli smo veliko priložnosti, vsaj kakšno bi morali izkoristiti, lahko bi ob koncu tekme tudi zmagali. Zdaj smo brez točk, težko je napovedati, koliko jih bomo potrebovali za napredovanje, a nas čaka še šest tekem,« je razplet pospremil kapetan Willi Orban.

Prav Orban je pri drugem zadetku Vlahovića za nekaj stotink sekunde zamudil v dvoboju, srbski napadalec pa je z izjemno tehniko žogo spravil v Leipzigovo mrežo in izenačil, ko je Juventus že imel igralca manj na igrišču.

Dušan Vlahović je pokazal, da se lahko zmaguje tudi z 10 nogometaši na zelenici. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

»Moram se prikloniti kvaliteti Juventusa, drugi gol Vlahovića je bil neverjeten. A tudi mi v obrambi nismo naredili vsega, kar bi lahko. Za nas je to boleča lekcija, moramo poskrbeti, da se iz nje nekaj naučimo, preprosto nimamo izbire. Na takšnih tekmah moramo zmagovati, borili se bomo naprej,« je dodal trener Leipziga Marco Rose.

Predvsem po zaslugi prvega zadetka, ko je najprej ustavil težko podajo na robu kazenskega prostora, nato pa s strelom od prečke matiral Micheleja Di Gregoria, je Šeško znova zvezdnik tujih medijev. A tokrat ne le nogometnih, o slovenskem biseru in njegovi kakovosti denimo piše tudi sloviti Washington Post. A to za Leipzig ne bo prav dobra tolažba, če ne bodo kmalu začeli z zbiranjem točk ...

Atletico je pokončal nogomet

Jan Oblak je pokazal vse svoje znanje, da je Atletico prejel le štiri zadetke. FOTO: Filipe Amorim/AFP

Španski mediji so bili po debaklu madridskega Atletica, ki je s kar 4:0 izgubil proti Benfici, neizprosni. Le Janu Oblaku so pri časniku Marca namenili dve zvezdici, kljub štirim prejetim golom je bil najboljši posameznik Atletov, ki so v drugem polčasu povsem razpadli.

»Na zadnji dan lige prvakov se je Diego Simeone odločil, da pokonča nogomet. Žal. Eno je, če ekipa ni dovolj dobra, kar letošnja očitno ni, drugo pa je, če jo vodiš brez repa in glave. Ob polčasu je Cholo v slačilnici pustil Kokeja, De Paula in Griezmanna, ko je Atletico zaostajal le za gol. Nerazumljivo. In sledila je kazen,« so o mizerni predstavi, ki bi se kaj lahko končala s petimi ali šestimi prejetimi goli, zapisali pri Marci.