Črn dan za Lille: bivši trener ponižal prvake z 0:4

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometni strokovnjakje v minuli sezoni Lille popeljal do četrtega naslova francoskega prvaka, takoj po zmagoslavju pa po štirih letih zapustil severno Francijo in se preselil na Azurno obalo. Njegovi novi varovanci iz Nice so Lillu primazali pravo zaušnico in zanesljivo zmagali s 4:0.Južnofrancoska zasedba je temelje za prvo zmago v tej sezoni postavila v prvem polčasu, ki ga je zaključila s 3:0. Za Nico je prvi gol že v drugi minuti zabil Danec, do konca prve polovice tekme pa sta zadela še AlžirecinV drugem polčasu se slika na igrišču ni bistveno spremenila, zadnji žebelj v krsto Lilla, ki je v uvodnem krogu remiziral v Metzu, pa je za poletno Nico zabil Dolberg. Gostujoča zasedba je dosegla še en zadetek prek Gouirija, po posredovanju sistema VAR pa je bil razveljavljen.Drevi ob 21. uri bo na sporedu še tekma med Paris Saint-Germainom in Strasbourgom (inni na seznamu za tekmo), nedeljski pari pa so Angers – Lyon, Brest – Rennes, Clermont – Troyes, Nantes – Metz, Reims – Montpellier, Lens – Saint-Etienne in Marseille – Bordeaux.Lorient je že v petek z golompremagal Monaco z 1:0.