Crotone je postal 78. Ronaldova žrtev

Standings provided by SofaScore LiveScore

je končal manjšo strelsko krizo, potem ko je na zadnjih petih prvenstvenih tekmah dosegel le gol. Proti Crotoneju je zabil dva gola, oba z glavo in prvič po maju leta 2015. Juventus je zdaj tretji in se je vrnil v boj za nogometnega prvaka in deseti zaporedni naslov. Za vodilnim Interjem s tekmo manj zaostaja za osem točk. Tretji gol za zmago s 3:0 je dosegel AmeričanTudi v zadnji tekmi 23. kola serie A je Ronaldo postavljal mejnike. Na lestvici strelcev je z 18. golom prehitel(17), sedmič v sezoni dosegel dvojček, s čimer je najboljši v najmočnejših petih ligah, za nameček pa se je približal rekordu. Šved je od leta 2000 dosegel gol kar 79. tekmecem, Portugalec je pri št. 78.