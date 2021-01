Crvena zvezda proti Milanu s pomočjo navijačev?

Evropska nogometna zveza je srbskemu prvaku Crveni zvezdi dovolila, da domačo tekmo šestnajstine finala evropske lige proti Milanu odigra pred navijači na tribunah. Kot so potrdili v klubu, so dobili zeleno luč, da si bo tekmo na štadionu Rajka Mitića lahko ogledalo 16.000 gledalcev, kar je 30 odstotkov od zmogljivosti stadiona.



Kot poroča spletna stran Crvene zvezde, odločitev ni končna. Zadnjo besedo pri tem, ali bodo nekdanjemu evropskemu in svetovnemu prvaku lahko pomagali navijači, bodo imele srbske zdravstvene oblasti. Če se bodo te s tem strinjale, bodo pri nakupu vstopnic imeli prednost lastniki letnih vstopnic in člani kluba.



Tekma v Beogradu bo 18. februarja, pred tem bodo beograjski rdeče-beli odigrali še tri prvenstvene obračune, na katerih pa gledalcev skoraj zanesljivo ne bo.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: