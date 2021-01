Iličić premore kakovost, zaradi katere je uničujoč za tekmece

Miha Zajc vesel prvega gola po vrnitvi na »škorenj«

Miha Zajc se je veselil svojega prvega gola v majici Genoe. FOTO: Facebook Genoa Cfc



Milan povečal prednost in dobil Ibrahimovića

Pogovor kapetanov: Edin Džeko se je opravičil Samirju Handanoviću, ker je v eni od akcij Rome nenamerno pohodil vratarja Interja. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Takole je Edin Džeko nenamerno pohodil Samirja Handanovića. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Dva slovenska nogometna legionarja uživata v soju žarometov na Apeninskem polotoku.insta mojstra podobnih značilnosti, četudi je prvi že ujel najvišjo svetovno raven, drugi (še) ne. Konec tedna sta opozorila nase kroniste v serie A in gotovo že zdaj nestrpno pričakujeta naslednje izzive v majicah Atalante in Genoe.Iličić je vstal od mrtvih po epilogu spora med trenerjemin prvim zvezdnikom klubapotem ko je slednji povlekel v ljubezenski trikotnik tudi Kranjčana. Nekaj časa je kazalo, da bi lahko sledil Gomezu na stranski tir tudi »Jojo«, toda zgodilo se je obratno.Če Iličić v prvih desetih tekmah ni ozaljšal statistične rubrike niti z enim golom ali podajo, je bil v zadnjih petih tekmah Atalante »drug človek«, ki je v marsičem spominjal na velemojstra izpred prvega vala pandemije koronavirusa. Slovenski as je v tem obdobju zbral dva gola in pet podaj za gol, več asistenc imata v tej sezoni le(Roma) in(Napoli).»Čudovito, noro, edinstveno in elegantno je igrati z Iličićem. Ko ima žogo v nogah, se zdi, da je nad drugimi. V veliko veselje mi je, da je moj soigralec,« je polaskal Iličiću kolumbijski napadalec Luis Muriel, konec tedna na gostovanju v Beneventu med strelci Atalante kot njegov rojakTudi Atalantin trener Gasperini ve, kdo je njegov največji adut: »Zelo smo samozavestni. Atalanta je naposled začela igrati svoje prvenstvo, prava škoda je, da smo imeli prej težave. Po nekaj tednih smo ujeli raven, ki sem jo zahteval in na kateri moramo 'le' vztrajati. Iličić premore kakovost, zaradi katere je uničujoč za tekmece.«Zajc nenehno vsaj »potihem« velja za programiranega naslednika Iličića v slovenski reprezentanci. Naposled je dobil pozornost, ki jo je iskal po selitvi v Genovo oziroma po vrnitvi na »škorenj«, potem ko mu v majici Fenerbahčeja ni steklo po načrtu. Komentator športnega dnevnika Gazzetta dello Sport mu je ob oceni 6,5 zapisal: »Zabil je svoj prvi gol v serie A po skoraj dveh letih, v tekmi z Bologno je dokazal, da je nenadomestljiv element moštva.«Šempetrčan, ki bi moral pri 26 letih vztrajati pri garanju in za vsako ceno poskušati doseči čim več v drugi italijanski zgodbi, ima v sezoni 2020/21 na računu že 12 tekem (658 minut igre), toda gol je zabil šele v tekmi z neugodno Bologno, ki jo že lep čas vodi trener. In, kar šteje največ: Genoa se je prav s to zmago zavihtela iznad območja, ki pelje v serie B. Tam zdaj kotirajo Torino,Parma, ki je izgubila tudi z novim-starim trenerjem, in Crotone.»Rastemo kot skupina, postajamo prava ekipa in to nam omogoča doseganje golov. Vesel sem zase, toda ključne so tri točke. Zadovoljen sem z našo stanovitnostjo, sam pa želim biti še veliko boljši,« je ocenil Miha Zajc.V derbiju kola na štadionu, ki bo 11. junija gostil prvo tekmo eura 2020, ni bilo zmagovalca.in soigralci so zaostajali z 0:1, vodili z 2:1, na koncu vzeli točko. Zadnjih šest medsebojnih tekem Interja in Rome se je končalo brez zmagovalca!Njun remi je unovčil Milan, ki gre v nove bitke s tremi točkami prednosti pred Interjem in šestimi pred Romo, ob tem je bogatejši za Zlatana Ibrahimovića, ki se je vrnil na igrišče v 85. minuti tekme.