Čustveno sporočilo Rashforda: Nikoli se ne bom opravičil za to, kar sem

Princu se obrača želodec

Polegso se spletni nasilneži lotili tudiinpo porazu Anglije v finalu evropskega prvenstva. Napadi na temnopolte člane reprezentance so tudi sicer sprožili ogorčene odzive številnih vidnih osebnosti.»Nikoli se ne bom opravičil za to, kar sem. Sem Marcus Rashford, 23-letni temnopolti moški iz Withingtona in Wythenshaweja na jugu Manchestra. Če nimam nič drugega, imam to,« je po številnih rasističnih napadih Rashford zapisal na Twitterju. "Lahko sprejmem kritike moje igre – moj strel z bele pike je bil preslab, moral bi zadeti –, vendar se nikoli ne bom opravičil za to, kdo sem in od kod prihajam," je še zapisal Rashford.Rashford, Sancho in Saka so postali tarča napadov po angleškem porazu v finalu EP. Trojica je bila neuspešna pri izvajanju kazenskih strelov v zaključku tekme z Italijo, ki jo je slednja dobila s 3:2 po strelih z enajstih metrov. Izpadi rasistov po razpletu finala eura so znova sprožili javno razpravo v Veliki Britaniji okoli enakopravnosti in odnosa do manjšin, ki po lanskih protestih v podporo ameriškemu gibanju Black Lives Matter postaja vse bolj žolčna.Po napadih na temnopolte nogometaše kritike nestrpnežev dežujejo iz vseh delov javnega življenja. Med prvimi, ki se je odzval, je bil kapetan Anglije, ki se je pridružil mnenju selektorja, da gre za »neodpustne« napade.»Ti trije fantje, ki so bili odlični vse poletje, so v ključnem trenutku, ko je bilo vse na kocki, pokazali pogum, da so prevzeli odgovornost pri izvajanju enajstmetrovk ... Zaslužijo si našo podporo, ne pa ogabne rasistične napade, ki so jih deležni od nedelje,« je na Twitterju zapisal Kane.»Vsi tisti, ki izvajajo takšne napade, niso navijači Anglije. Nočemo vas,« je dodal Kane.Rasistične napade je ostro kritiziral tudi, ki je dejal, da se mu ob obnašanju rasistov obrača želodec.