Zlatko Dalić: Nameravam ostati do svetovnega prvenstva

Hrvaška nogometna reprezentanca se je po porazu v podaljšku s Španijo in tako slovesu od eura v osmini finala vrnila v svoj domači bazni tabor zadnjega meseca. V Rovinju, znanem tudi številnim slovenskim turistom, je za konec spregovoril selektor Zlatko Dalić in ob vprašanju, če razmišlja o slovesu od hrvaške klopi, dejal: "O vsem se bom pogovoril z vodilnimi na zvezi, toda pogodbo imam do svetovnega prvenstva in zdaj razmišljam predvsem o našem naslednjem cilju – uvrstitvi na ta mundial 2022."



Na novinarski konferenci je bilo precej govora tudi o značilnostih te zadnje tekme, nespretnih potezah Anta Rebića in Joška Gvardiola (prvič si je ob igrišču menjal čevelj, drugi se ustavil za nekaj požirkov vode – obakrat pa so Španci to kaznovali z golom ...), Dalić pa je priznal, da bi marsikaj v pripravah na tekmo danes storil drugače, vendar o tem noče javno govoriti.



Rdeča nit razmišljanja v hrvaškem taboru je sicer, da je bil cilj uvrstitve v izločilni del eura uresničen, da pa ob tem ostaja okus zapravljene priložnosti po še odmevnejšem dosežku.

