Damir Krznar preprečil mariborsko pot v poraz

Mariborčani so naposled končali 35 dni dolg niz brez ligaške zmage. V Fazaneriji so lovili sapo vseh 90 minut, toda do gola odrešitve, ki ga je dosegel Roko Baturina v 75. minuti, prišli tudi z nekaj sreče. Pogled na lestvico pa za oboje ni najboljši: Mariborčani niso povečali zaostanka za vodilnimi Ljubljančani, Sobočani pa so zdaj že debelo v zaostanku tudi za drugimi Koprčani.

»Zmagi se ne gleda v zobe,« je bil iskren mariborski trener Damir Krznar, ki je s svojimi taktični posegi, potem ko je svojo nalogo imenitno opravil tudi vratar Menno Bergsen, ob odmoru odločilno vplival na razplet tekme. Pokazal je, zakaj je na trenerskem stolčku dobro imeti tudi trenerja z izkušnjami. Po prvih 45 minutah, ki so jih vijolični preživeli brez prask, a z obrisi popolnega kolapsa, je Krznar ustavil dirko s telesno močnejšimi in bolj svežimi gostitelji. Iz igre je potegnil Ivana Brnića in Andraža Žiniča ter v igro poslal Vladana Vidakovića ter Nemanjo Mitrovića. Spremenil je taktično postavitev iz 4-1-4-1 v 3-5-2.