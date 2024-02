Posiljevalec Dani Alves je lahko srečen, v zaporu bo preživel pol manj

Za 40-letnega padlega nogometnega zvezdnika Danija Alvesa, ki je znal ugajati tudi zaradi pogosto glasnega nasprotovanju rasizma (nekoč je rekel, da v Parizu ni užival, ker mu niso všeč rasisti v Franciji), je napočil trenutek resnice. Sodišče v Barceloni ga je obsodilo na štiri leta in pol zaporne kazni zaradi posilstva.

»Šlo je za posilstvo, žrtev v dejanje ni privolila,« je zapisalo sodišče v Barceloni.

Nekoč je Alves zagrozil, da bo kariero povlekel do 50. leta starosti, če bo kdo ogrozil njegovo rekordno zbirko lovorik. A za slavnega brazilskega nogometaša se je kariera in lov za novimi lovorikami ustavila neke decembrske noči leta 2022, ko se je na stranišču VIP prostora v nočnem klubu Sutton v Barceloni spravil na žensko.

Januarja leta 2023 je lahko naredil križ čez izjemno uspešno profesionalno pot, na kateri je igral skoraj 1000 tekmovalnih tekem in osvojil 43 lovorik. Španska policija ga je aretirala 20. januarja ob obisku katalonskega metropole. Od takrat je bil v zaporu in čakal na razplet sojenja.

Alves je lahko celo zadovoljen z razsodbo, potem ko je tudi med preiskavo ves čas spreminjal svoje tožilci izjave in trdil, ni da poznal ženske. Tožilci so zahtevali kar devet let zaporne kazni z dodatnimi desetimi leti pogojno.

Mehiški Pumas je bil zadnja postojanka v njegovi karieri, ki jo je ustvarjal še pri Bahii, Sevilli, Barceloni, Juventusu, Paris St-Germainu in Sao Paulu.