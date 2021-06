Danski selektor pravi, da bo Guardiola kot Jobs

Danski selektor Kasper Hjulmand je eden od tistih, ki mu je covid-19 prinesel tudi srečo. Po načrtih Nogometne zveze Danske bi na selektorskem stolčku zamenjal Ågeja Hareideja po evropskem prvenstvu. Ker pa je bil euru preložen za leto dni, je Norvežanu, ki ni izgubil 34 tekem v nizu in je Dansko popeljal na EP, potekla pogodba, s čimer je priložnost dobil Hjulmand.



Na Danskem o Hjulmandu pravijo, da je metodičen, inteligenten in sodoben vodja, prav takšen, ki so ga potrebovali za to obdobje. Izkazalo se je, da so imeli prav, saj je selektor v dnevih, ko so bili v danskem taboru pošteno pretreseni zaradi nesrečnega zastoja srca prvega zvezdnika Christiana Eriksena, vlekel najboljše poteze. Moštvo se ni razpadlo, temveč je najboljšo tekmo izpeljalo v najpomembnejšem trenutku.



Hjulmanda navdihujeta Danska z EP leta 1992, ker je kot majhna država dosegla veliko stvar, in Pep Guardiola. O Kataloncu je prepričan, da si ga bodo nekoč zapomnili kot nogometnega Steva Jobsa, ustanovitelja enega od največjih računalnih podjetij na svetu Apple.

