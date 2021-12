Darilo Kranju zvezdnika iz Bergama

Slovenski nogometni reprezentant in član italijanskega prvoligaša iz Bergama Atalante Josip Iličić je skupaj s prijatelji iz mladosti, s katerimi je odraščal na Planini v Kranju, podprl dobrodelni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo in se tako spomnil družin in posameznikov, ki so se znašli v stiski.

»Fantom, ki smo otroštvo preživeli na ulici Lojzeta Hrovata na Planini, je bila medsebojna pomoč prijatelju in sočloveku vedno samoumevna. Čeprav je danes med našimi domovi večja razdalja, povezanost ostaja enako močna. Ker želimo pomagati ljudem v stiski, podpiramo akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo,« je poudaril slovenski nogometni reprezentant Iličić, so sporočili iz kranjske mestne občine.

Kot je izpostavil, se lahko vsak znajde v stiski. »Situacije se spreminjajo, oziroma kot bi rekli v nogometnem žargonu, žoga je okrogla in vsak od nas se lahko kdaj znajde v nehvaležnem položaju, ko je odvisen od drugih. Zato je edini način, da ljudje držimo skupaj, ne glede na to, kdo in kaj smo.«

V Kranju je že tretje leto po vrsti na pobudo župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca dobrodelna akcija, s katero letos pomagajo devetim družinam in štirim posameznikom, ki so se znašli v brezizhodni situaciji. Lani so skupaj s podjetji in posamezniki zbrali več kot 30.000 evrov in s tem olajšali življenje 28 izbranim družinam in posameznikom v stiski, navajajo pri kranjski občini.

Decembrski humanitarni projekt, ki poteka v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Kranj in Zvezo prijateljev mladine Slovenije, se bo sklenil 31. t. m.

Josip Iličićč je že lansko leto doniral 30.000 evrov za ureditev enega od javnih športnih igrišč za otroke na Planini 2.