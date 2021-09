Dario Kolobarić odhaja v Rusijo

Enaindvajsetletni Dario Kolobarić, doslej napadalec NK Domžale, bo v prihodnje branil barve aktualnega beloruskega prvaka Šahtarja iz Soligorska, so zapisali na spletni strani dosedanjega nogometaševega kluba.



Kolobarić je med slovensko nogometno elito na 41 tekmah dosegel 14 golov. Do prvega nastopa v rumenem je mladi napadalec prišel 30. marca 2019 na domači tekmi z Olimpijo, zadnjič je igral 20. julija, ko je v domačem Športnem parku gostovala finska Honka. Številnim odličnim predstavam, ki so ga tudi uvrstile v idealno enajsterico pretekle ligaške sezone, je Kolobarić pripisal še nastop v mladinski ligi prvakov. Elitno tekmovanje je v sezoni 2019/20 izkoristil za dvoboj z vrstniki Vitorula in Porta.



»Glede prestopa lahko povem, da Belorusija predstavlja novo poglavje tako na življenjski kot nogometni poti. Šahtar je klub, ki ima jasne ambicije in kvalitetno zasedbo. Po zaslugi uspešne sezone v Domžalah sem želel narediti korak naprej in to mi je uspelo. Vsem v Domžalah iskrena hvala in srečno v novi sezoni,« je poudaril Kolobarić.

