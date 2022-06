Darko Milanič ima prosto pot do klopi Partizana

Potem ko so ga povezovali s klopjo Dinama, na kateri je nato ostal Ante Čačić, bi še en nekdanji trener Maribora Darko Milanič lahko pristal na klopi Partizana, za katerega je 54-letni Izolan nastopal med letoma 1986 in 1993. Kurir je poročal, da Aleksandar Vuković ni sprejel ponudbe klubskega vodstva, zato so zdaj »široko odprta vrata Darku Milaniču«. Srbski mediji so poročali o pogajanjih z legendarnima nogometašema Andreom Pirlom in njegovim italijanskim rojakom Marcom Simonejem, Milanič pa naj bi bil zdaj »prvi pick uprave Partizana«.

Dodajajo, da je prihod k Dinamu preprečila navijaška skupina Bad Blue Boys, ki naj bi upravi sporočila, da »partizanovec ne sme biti trener simbola Hrvaške«. Hrvatom naj bi šlo v nos, ker je Milanič tudi po začetku oboroženih spopadov na območju nekdanje Jugoslavije igral za beograjski klub.

Milanič je nazadnje vodil ciprskega prvoligaša Pafos, ki ga je po uvrstitvi v ligo za prvaka zapustil še pred iztekom aktualne sezone.