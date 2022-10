Darko Milanič je zdržal šest tekem

Dobro leto je Darko Milanič zdržal na Cipru. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant in trener Maribora, se je razšel s ciprskim nogometnim prvoligašem Anorthosisom iz Famaguste, ki ga je prevzel po koncu minule sezone, v kateri je treniral Pafos. Za slovenskega strokovnjaka, ki je na Ciper prišel pred minulo sezono, so bili usodni slabi rezultati, kaplja čez rob je bil sobotni poraz 0:4 proti Aeku iz Larnake. Anorthosis je v petih tekmah dvakrat zmagal in dvakrat izgubil.

Anorthosis je že imenoval novega trenerja, to bo Španec Xisco Munoz, ki je s Ciprčani podpisal pogodbo do konca sezone 2022/23, si zapisali na klubski spletni strani.

Milanič je v svoji trenerski karieri poleg Anorthosisa vodil Primorje, Gorico, Maribor, graški Sturm, Leeds, bratislavski Slovan in Pafos.