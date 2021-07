Darko Milanič na Cipru našel službo

Ni sanjska, a je služba. Takšno je bilo najbrž vodilo enega od najuspešnejših slovenskih nogometnih trenerjev Darka Milaniča ob prevzemu ciprskega prvoligaša Pafosa, pri katerem je nekoč deloval tudi Luka Elsner.



»Dobrodošel Darko Milanič, nekdanji trener Leedsa, Maribora, Gorice in Sturma,« so prek Twitterja zapisali pri Pafosu. Milanič je z Mariborom osvojil 12 lovorik, zadnjo sezono pa je do dveh krogov pred koncem prvenstva pomagal Slovanu iz Bratislave do dvojne domače krone.



Izolan je pri Pafosu nasledil angleškega trenerja Stephena Constantina.



»Zelo sem vesel, da sem postal del Pafosove družine. Za prihodnjo sezono imamo velika pričakovanja. Poleg tega sem s strokovnim štabom pripravljen trdo delati in z ekipo deliti našo zmagovalno miselnost. Obljubljam trdo delo, da se vsi naši cilji uresničijo. Veselim se srečanja z vsemi in začetka dela. Lep pozdrav navijačem!« je povedal Milanič za klubsko spletno stran.

