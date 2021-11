David Moyes dokazuje, da je morda res nogometni genij

Po tem, ko so ga navijači Liverpoola med neuspešnim vodenjem Manchester Uniteda porogljivo označevali za nogometnega genija, je škotski trener David Moyes na klopi West Hama utišal marsikoga in s svojim klubom nedavno ugnal ravno Liverpoolčane s 3:2. Njegova ekipa drži visoko tretje mesto v premier league kljub nastopanju v evropski ligi, kjer si je že zagotovila napredovanje. Veliko število golov West Ham dosega po kotih in prostih strelih – v tej sezoni že šest in skupno 32 od Moyesovega povratka v klub decembra 2019. Pomembno vlogo ima v tem pogledu trener vratarjev Xavi Valero.

»Gleda veliko evropskega nogometa in priskrbi poročila o vratarjih in obrambah ter njihovemu gibanju,« je poročal The Athletic. To je bilo moč videti s prostim očesom na dvoboju z Liverpoolom, ki ga je zaznamovala velika napaka gostujočega vratarja Alissona Beckerja po podaji iz kota, ko si je Brazilec zabil avtogol.

Navijači Liverpoola s transparentom, ki ga v tej sezoni verjetno ne bodo več prinesli na nobeno tekmo:



Za standardne situacije sta praviloma zadolžena Aaron Cresswell in Jarrod Bowen. Da bi zagotovili čim več dotikov z žogo, ko slednja z njunih nog prileti v kazenski prostor, so v klubu tudi analizirali, kateri igralci so v tem pogledu najbolj agresivni.

Med pogostimi prijemi tudi oviranje vratarja

»Declan Rice pogosto steče na bližnjo vratnico, Michail Antonio pa pogosto ovira nasprotnega vratarja, kar se je zgodilo pri dveh od treh golov, ki jih je Liverpool prejel minuli konec tedna,« so še zapisali pri The Athleticu.

Ne gre pozabiti, da je Moyes okoli sebe zbral tudi zelo kakovosten in izkušen trenerski štab. Omenimo samo legendo angleškega nogometa Stuarta Piercea, Alana Irvina, Billyja McKinlaya in Paula Nevina, ki največ dela z igralci na treningih kot prvi trener in skrbi za poglobljeno analizo pred tekmami. V trenerskem štabu je tudi nekdanji napadalec Kevin Nolan, ki je bil član Boltona, ko je slednjega vodil razvpiti Sam Allardyce in so Wanderers slavili kot telesno najbolj zastrašujoče moštvo, ki se je pogosto veselilo ravno takšnih golov, kot jih zdaj dosegajo Londončani ...